PPA : l’élevage des « super cochons » se popularise en Chine

En Chine, l’élevage des « super cochons » gagne de plus en plus de terrain. Ces porcs sont six fois plus lourds que ceux normaux dont le poids s’élève à un peu plus de 100 kg. Certains d’entre eux pèsent jusqu’à 750 kg et mesurent 2 m. On dirait presque des ours blancs.





La multiplication de ces porcs géants s’explique par la peste porcine africaine (PPA) qui frappe sévèrement l’empire du Milieu. Les fermes essaient d’augmenter l’offre de porc en faisant grossir les animaux.





Il faut deux ou trois ans pour que ces cochons mastodontes terminent leur croissance, à savoir plus longtemps que le bétail à taille modérée. Celui qui pèse 500 kg se vend pour 10 000 yuans, l’équivalent de 1 300 euros. Certaines associations de l’élevage porcin réclament aux fermiers de mettre sur le marché les porcs après qu’ils ont pris le plus de poids possible.





Afin de faire face à la crise, les autorités chinoises élaborent des mesures pour subventionner les éleveurs. Pourtant, malgré leurs efforts, la pénurie de viande porcine devrait se poursuivre jusqu’au premier semestre 2020.