Phuket accueille le plus de touristes par mètre carré dans le monde

ⓒ Getty Images Bank

Phuket est la destination touristique qui compte le plus de voyageurs par mètre carré dans le monde. C’est ce qu’a annoncé la semaine dernière TravelDailyNews, un portail consacré au tourisme, en citant une analyse de l’assureur Columbus Direct.





L’île thaïlandaise s’est emparée de la tête du classement avec 5 090 touristes, soit 2 000 de plus que Palma de Majorque en Espagne. Pattaya, une autre ville du pays d’Asie du Sud-est, s’est classée troisième. Viennent ensuite Paris et Barcelone.





Le site web explique le charme de Phuket par la plage paradisiaque, le paysage pittoresque et l’atmosphère animée du lieu. Par ailleurs, selon le résultat, Bangkok constitue la ville qui accueille le plus de visiteurs avec 20,5 millions par an. Pourtant, elle est loin derrière Phuket dans la liste en raison de sa superficie beaucoup plus étendue.