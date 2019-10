Happymily, des extincteurs de mode de poche

© HAPPYMILY

Happymily est une très jeune startup qui a été fondée en mai 2017 en tant que fabricant de produits de sécurité. Combinant les mots anglais « heureux » et « famille », le nom de la société représente la quête d’une famille heureuse en créant un espace de sécurité et une culture de sécurité chez soi.





Mais ce qui fait la particularité de cette société, c’est qu’elle a choisi un produit très spécialisé pour en faire un objet de décoration, l’extincteur.





La plupart des produits de sécurité ne tiennent pas compte du design. Mais les temps changent et aujourd’hui le design est devenu un élément indispensable du marchandising de tout produit. L’extincteur de Happymily avec son design épuré est simple à utiliser. En plus comme il peut être installé n’importe où et il est facilement visible, il sensibilise également les gens à la sécurité.





© HAPPYMILY