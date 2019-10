© Getty Images Bank

Le « copytiger » est de plus en plus cité comme l’une des stratégies de croissance des sociétés de capital-risque. Un copytiger est une entreprise qui compare les modèles commerciaux des startups de type licorne et les intègre dans son propre modèle. Les startups de type licorne sont des startups non cotées, mais valorisées à plus d’un milliard de dollars.





Cette stratégie a été avancée par le « Réseau coréen de recherche sur l’économie créative », un institut privé de recherche sur les politiques. Le terme « copytiger » s’inspire du mot anglais « copycat », un produit qui est presque une copie conforme d’un produit populaire d’une autre société. Mais ici, le mot anglais « cat », c’est-à-dire « chat » est remplacé par celui de tigre. Le terme « copytiger » représente donc en quelque sorte l’espoir de devenir un acteur puissant, tel un tigre, dans le monde des affaires, et pas simplement un chat qui imite seulement un produit.





L’allemand Rocket Internet, la plus grande startup informatique en Europe, est un bon exemple de copytiger. La société a réalisé des succès commerciaux dans les pays émergents en adoptant à merveille des modèles commerciaux de startups de renommée mondiale telles que Uber et Facebook.





Le Réseau coréen de recherche sur l’économie créative conseille aux sociétés d’investissement du pays de s’inspirer des cas réussis de ces grandes sociétés licornes pour créer un boom des licornes. Reste plus qu’à espérer que la Corée du Sud soit en mesure de produire un copytiger de premier ordre comme Rocket Internet.