Inquiétudes grandissantes quant à une possible déflation en Corée du Sud

Parmi les nouvelles économiques les plus inquiétantes de ces dernières semaines, il y a celui des prix à la consommation de la Corée du Sud qui ont chuté de 0,4 % en septembre sur un an. Pourquoi est-ce une mauvaise nouvelle ? En fait, c’est parce qu’il s’agit de la première baisse de ce chiffre depuis 1965, année où le Bureau national des statistiques a commencé à compiler les données en la matière. Même si depuis janvier de cette année, il était inferieur à 1 %, il est devenu négatif pour la première fois le mois dernier, et cela a renforcé les craintes d’une déflation.





Si pour l’instant, Séoul et sa grande couronne semblent épargnés par le phénomène, ce n’est pas le cas de toutes les autres provinces et grandes villes du pays qui ont vu leur inflation fortement baisser.





Toutefois, le gouvernement fait observer que la baisse des prix du pétrole et des denrées alimentaires cette année a entraîné mécaniquement une baisse des prix à la consommation, aussi est-il trop tôt pour conclure que l’économie locale est entrée en déflation, en se basant seulement sur les deux derniers mois.