Concert du 10e anniversaire de « Tori’S »

Le groupe a cappella de gugak « Tori’S » proposera un concert célébrant son 10e anniversaire.





Il s’agit du premier groupe a cappella de musique traditionnelle coréenne. Il se compose de quatre chanteurs de genres différents : Baek Hyeon-ho et Lee Sin-ye au pansori, l’art traditionnel coréen du récit chanté, Kyeon Du-ri au chant de la province de Gyeonggi, et Kwak Dong-hyeon au chant des provinces de Pyeongan et de Hwanghae.





Ils interprèteront non seulement des chansons coréennes, mais aussi celles de divers genres tels que le jazz et des chansons pour enfants. A la frontière entre tradition et modernité, ils tenteront de combiner la musique coréenne et les musiques du monde d'inspiration ethnique.





Date : le 23 octobre 2019

Lieu : LG Arts Center à Séoul

Site : http://www.lgart.com/