Plats des aires de repos sur les autoroutes

Avez-vous entendu parler des plats proposés dans les aires de repos sur les autoroutes du pays du Matin clair ? En effet, si ces zones étaient plutôt utilisées pour le simple repos des conducteurs par le passé, aujourd’hui, il y a tellement de choses à y découvrir selon les régions qu’elles sont souvent considérées comme des destinations à ne pas manquer.

Cette semaine, « Saveur du terroir » vous invite à découvrir certaines spécialités des célèbres aires de repos.





Pour Lee Gil-su, chauffeur de poids-lourd depuis 20 ans et qui a donc eu l’occasion de visiter toutes les aires de repos des quatre coins du pays, le meilleur plat qu’il a dégusté est le « Jjaeboseonchang aguitang » de l’aire de service de Gunsan. Le principal port de cette ville maritime dans la province de Jeolla du Nord appelé « Jukseongpogu » est plus connu pour son surnom « Jjaeboseonchang ». En effet, le ragoût de lotte de mer « aguitang » a commencé à rencontrer une certaine popularité depuis qu’il a été proposé comme amuse-gueule pour accompagner l’alcool.

Qu’est-ce qui différencierait l’aguitang d’ici, proposé par un chef qui a une carrière de 50 ans rien que pour les plats de ce poisson ? En effet, dans cette soupe, en plus de la chair de poisson, on ajoute les viscères « amppong » et les ailerons « nalgamji » qui permettent de rendre le plat plus nutritif et succulent. D’une saveur bien profonde, ce plat permet de se débarrasser rapidement de la gueule de bois après une soirée arrosée.





Déplaçons-nous à l’aire de repos de Hoengseong dans la province de Gangwon. Dans ce district, il y a deux spécialités régionales qui sont le « hanwoo », le bœuf coréen de très haute qualité, et le « deodeok », la racine de Codonopsis lanceolata. Et justement, c’est dans une aire d’autoroute de ce district qu’il y a un menu qui nous permet de déguster les deux en même temps : le « hanwootteokdeodeok steak ». En effet, le hanwoo de cette région est reconnu notamment pour sa saveur bien juteuse et sa texture bien tendre. Plus de 80 % du district de Hoengseong étant constitué de zones montagneuses, les bœufs ont tendance à accumuler de la graisse dans le corps en vue de se protéger contre le froid en hiver.

Alors, comment se présente le « hanwootteokdeodeok steak » ? Dans une grande assiette, il y a un steak de hanwoo, garni de frites de pomme de terre, d’un œuf au plat, de salade à la mayonnaise et de deodeok assaisonné de manière aigre-douce. Assis devant ce plat soigneusement préparé, on a l’impression d’être dans un restaurant chic.





Si l’on se rend à la station de Chungju, une ville célèbre pour les pommes dans la province de Chungcheong du Nord, on peut déguster le « sagwa donkkasu ». En effet, grâce à une grande différence de température entre le jour et la nuit et un taux d’ensoleillement élevé, les pommes de cette région sont reconnues pour leur parfum, leur taux de sucre et leur couleur. Ainsi on y a développé divers menus à base de cette spécialité régionale.

Parmi celles-ci, on peut y déguster le célèbre porc pané « donkkasu » qui se démarque par sa sauce naturellement sucrée et bien croquante grâce aux morceaux de pomme ajoutés. Comme dessert, on nous propose le « sagwappang », une sorte de gâteau d’une forme ronde faite à base de pâte de riz farci de purée de pomme. Accompagné d’un verre de café noir glacé, ce dessert bien doux devient plus succulent.





Si vous avez l’occasion de voyager à travers le pays du Matin clair en voiture, essayez de découvrir les différents plats particuliers proposés dans les aires de repos !