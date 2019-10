Le succès des jeux vidéo en Corée du Nord

© KBS

Le secteur des jeux vidéo en Corée du Sud est absolument massif : il représente à lui seul 67% du total des exportations culturelles du pays l’année dernière, un total évalué à quelques 9,5 milliards de dollars. Les jeux vidéo sont devenus une activité très populaire, notamment chez les plus jeunes sud-Coréens. Et en Corée du Nord ? Alors que le pays communiste cherche à développer son industrie des technologies de l’information et de la communication... ces efforts ont-ils eu pour conséquence l’émergence de la pratique du jeu vidéo ?





Les tous premiers jeux conçus et programmés au nord du 38e parallèle sont apparus à la fin des années 90, en même temps qu’étaient distribués les premiers ordinateurs au Nord. Ces jeux puisaient leur inspiration dans des sujets historiques, tels que l’invasion de la Corée par le Japon à la fin du 16e siècle, ou dans des romans classiques comme « l’histoire de Hong Gil-dong ». Seule la classe privilégiée pouvait y jouer. Mais la démocratisation des smartphones ces dernières années a permis de rendre ces jeux beaucoup plus accessibles au grand public.





« A partir du début et du milieu des années 2000, les enfants issus des familles les plus aisées en Corée du Nord ont pu s’offrir des jeux vidéo. Puis, à partir des années 2010, des salles d’arcade, offrant divers types de divertissement électronique, ont vu le jour et ont cherché à attirer une clientèle d’étudiants, qui a peu à peu commencé à apprécier cette nouvelle culture. Les jeux se sont ensuite beaucoup répandus en même temps que l’augmentation, à partir de 2014, du nombre d’utilisateurs de téléphones portables : environ un tiers des applications téléchargeables sur les smartphones nord-coréens sont désormais des jeux », raconte Kang Mi-jin, une réfugiée nord-coréenne qui travaille comme journaliste pour le Daily NK, un site d’information spécialisé sur la Corée du Nord et basé à Séoul. Récit.