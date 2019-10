Les réseaux sociaux des stars relèvent-ils de la sphère privée ?

ⓒ Getty Images Bank

Les réseaux sociaux à commencer par Facebook et Instagram séduisent de plus en plus d’utilisateurs partout dans le monde. Ils constituent un excellent moyen de communication surtout plébiscités par les stars.





Les photos postées par les vedettes sont souvent reprises par des journalistes qui publient à leur tour ces clichés. Pourtant, ces soi-disant articles qui ne sont qu’en réalité des copier-coller des postes des stars ne sont pas toujours les bienvenus.





Certains se trouvent piégés par leurs propos postés avec insouciance lorsqu’ils sont présentés sous forme d’article. D’autres comptant des dizaines voire des centaines de millions d’abonnés font des réseaux sociaux une source de revenus.





Les vêtements et les accessoires qu’elles arborent s’arrachent en un éclair. Les restaurants ou les cafés qu’elles visitent attirent d’emblée les foules, ce qui dope leurs chiffres d’affaires. Conscient de cette impressionnante influence, de plus en plus d’annonceurs se dirigent vers les réseaux sociaux des célébrités.