Son Dam-bi fait sensation dans un nouveau drama de KBS 2TV

Son Dam-bi fait beaucoup parler d’elle grâce à son excellente performance dans une nouvelle série télévisée « When the Camellia Blooms ».





Diffusé tous les mercredis et jeudis sur KBS 2TV depuis le 18 septembre, ce drama atteint un taux d’audience de plus en plus élevé allant jusqu’à 13 %. L’un des personnages plébiscités par les téléspectateurs est tenu par la chanteuse Son Dam-bi.





Après avoir fait ses débuts en 2007 avec son premier single « Cry Eye », elle s’est hissée au sommet de sa carrière avec « Crazy », titre phare de son 2e mini-album sorti en septembre 2008. Sa chorégraphie utilisant une chaise a été un succès phénoménal et a été reprise par de nombreuses célébrités.





Elle s’est ensuite reconvertie en actrice il y a dix ans. Depuis, l’artiste multitalents a joué non seulement sur le grand ou le petit écran mais aussi dans une petite salle de théâtre.