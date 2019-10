Changwon accueille le Big Show le 1er novembre

Date : le 1er novembre 2019

Lieu : MBC Hall à Changwon

Le Big Show se déroulera le 1er novembre au MBC Hall de Changwon, une ville située dans la province du Gyeongsang du Sud. Ce concert collectif réunira quatre interprètes du trot, un genre de musique très apprécié par les mamies et les papis.

Le line-up comprend trois hommes et une femme, à savoir Oh Seung-geun, Shin Yu, Noh Ji-hoon et Kim Young-im.

D’abord, Oh Seung-geun, qui a débuté en 1968 au sein du groupe Two Ace et qui mène sa carrière solo depuis 1980, compte plusieurs hits comme « What’s wrong my age ». Quant à Shin Yu, fils du chanteur Shin Woong, il a fait ses débuts en 2008 avec son 1er album « Luxury Trot Of Shin Yu ».

A leurs côtés, on trouve Noh Ji-hoon, ex-candidat du télécrochet « The Great Birth », et Kim Young-im, qui a débuté en 1984.

Ces quatre artistes de styles différents donneront durant 120 minutes un spectacle varié qui sera animé par le célèbre présentateur Huh Cham qui est lui aussi chanteur de trot.