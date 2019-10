Date : du 8 au 17 novembre 2019

Lieu : ECC Samsung Hall de l’université Ewha à Séoul

Jung Joon-il sera de retour pour son premier concert solo de cette année intitulé « LOVE YOU I DO ». Du 8 au 17 novembre, l’auteur-compositeur-interprète donnera au total six concerts, les vendredis, samedis et dimanches au ECC Samsung Hall de l’université Ewha à Séoul.

Le musicien qui a fait ses débuts en 2011 est également membre du trio masculin Mate. Rappelons qu’il est lauréat du prix d’argent de la 16e édition du Yoo Jae-ha Music Contest qui s’est tenue en 2004.

Jung Jun-il est également fortement apprécié en tant que compositeur. Il a signé plusieurs tubes de Lyn, Lee Sora et Gyu-hyun.