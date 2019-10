Indonésie : les policiers portent des caméras corporelles pour prévenir toute corruption

ⓒ Getty Images Bank

L’Indonésie a décidé de faire porter une caméra corporelle aux policiers en charge des contrôles sur les autoroutes.





A en croire le quotidien Kompas, l’agence nationale de police a introduit ce dispositif afin de prévenir les problèmes de corruption des officiels. Dans le pays, il arrive couramment qu’un policier reçoive de l’argent en contrepartie d’une annulation des contraventions des conducteurs.





L’appareil porté sur le haut de l’uniforme est doté d’un GPS et peut envoyer des vidéos en temps réel. Il est donc possible de localiser les agents et de voir et écouter ce qu’ils font. Son autonomie est de 8 à 12 heures. Derrière le gadget, se situe un bouton destiné à faire appel au siège principal en cas d’urgence.