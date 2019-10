A l’occasion du 50e anniversaire de l'alunissage d’Apollo 10, le musée d'arts de Lotte proposera du 17 octobre au 30 novembre l’exposition « Vers la Lune avec Snoopy ».





Snoopy est le personnage principal du dessin animé « Peanuts » de Charles M. Schulz. C’est un chien de race beagle dont le maître est Charlie Brown. Or, le module de commande et de service d’Apollo 10 a été baptisé « Charlie Brown » et son module lunaire « Snoopy ».





L’exposition présentera des œuvres d’artistes sud-coréens, inspirées de l’atterrissage sur la Lune, qui était un grand défi de l’Humanité, et du célèbre chien de fiction.





L’événement sera divisé en quatre sections : la première sera la collection sur l’exploration de la Lune par Snoopy, détenue par le musée de Charles Schulz. La deuxième sera consacrée à une centaine de peintures, de sculptures et d’installations que des artistes de l’art contemporain du pays du Matin clair ont recrées à partir de l’image du fameux chien. La troisième sera dédiée aux graffitis relatifs à Snoopy. La dernière présentera des vêtements inspirés de ce personnage.





Date : du 17 octobre au 30 novembre 2019

Lieu : musée d'arts de Lotte à Séoul

Site : http://www.lottemuseum.com