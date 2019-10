La 6e édition du Festival de jazz de Haeundae se tiendra du 29 octobre au 1er novembre au Centre culturel de Haeundae à Busan.





Cette fête de jazz a démarré en 2013 pour s’imposer comme l’une des principales manifestations culturelles de la région.





Pendant quatre jours, de célèbres musiciens sud-coréens et français monteront sur scène pour enchanter les spectateurs.





Sur leur liste figure d’abord le guitariste Park Joo-won. Il a sorti cinq albums pour créer une vogue de la guitare gipsy dans le monde de la musique en Corée du Sud. L’auteur-compositeur-interprète Seo Yeong-eun, de son côté, se produira avec son groupe de musique, Seo Yeong-eun Band, pour présenter des morceaux de jazz et quelques-unes de ses chansons nouvellement adaptées.





Le 3e jour du festival, le duo français Matthieu Michel et JC Cholet donnera un concert. Composé d’un pianiste et d’un trompettiste, ce groupe présente une musique sentimentale et émouvante.





Le dernier jour, Yoon Hui-jeong Band montera sur scène. Yoon est la principale chanteuse de jazz du pays. Séduite par le jazz dans sa trentaine, elle a passé 27 ans avec ce genre de musique. Elle est considérée comme la pionnière qui a porté la vulgarisation du jazz au pays du Matin clair.





Date : du 29 octobre au 1er novembre 2019

Lieu : Centre culturel de Haeundae à Busan

Site : http://www.haeundae.go.kr/culture