AIPLUS, ou comment rendre la culture des légumes plus facile !

© AIPLUS

L’appareil agricole pour particuliers de l’entreprise AIPLUS, le PLANTBOX, pourrait bientôt révolutionner le secteur de la culture de légumes à domicile.





Les personnes qui se sont déjà occupés d’un potager connaissent la difficulté de s’en occuper jusqu’au bout. Car il faut toujours être attentif et prendre soin des légumes quelques soient les conditions. C’est d’ailleurs pour ça que beaucoup abandonnent en cours de route.





Devant cette situation, les fondateurs de la société AIPLUS se sont demandé comment ils pouvaient proposer un outil pratique et élégant pour alléger ce fardeau. Et c’est comme ça qu’ils ont développé le PLANTBOX, un appareil électroménager intelligent qui est une combinaison de quelque chose qui appartient à l’agriculture, à l’électroménager et à la technologie de l’internet des objets.





© AIPLUS