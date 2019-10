© Getty Images Bank

Le gouvernement va faire la promotion de ce qu’il a baptisé le « speed factore » afin de relancer son industrie du textile et de la mode. Le terme « factore » est une combinaison des mots anglais « usine » et « magasin », tandis que le mot speed veut dire en français rapide. Ce nouveau terme inventé en Corée du Sud désigne le processus de transmission rapide de commandes des consommateurs directement aux usines par le biais des réseaux de télécommunication mobiles 5G et la fabrication rapide de produits sur mesure de ces derniers.





En Corée du Sud, l’industrie du textile et celle de la mode ont été des facteurs de croissance par le passé, mais depuis les années 2000, elles ont perdu de leur compétitivité en raison de l’évolution rapide de ces secteurs et de la croissance des économies émergentes. Afin de faire revivre la gloire d’antan et de les transformer en des industries à plus forte valeur ajoutée, le gouvernement envisage de revoir ses procédures de production grâce à l'initiative « speed factore ».





Et pour ce faire, l’industrie a déjà mis au point une technologie et mis en œuvre des projets pilotes, avec des robots utilisés pour la couture et la coloration, testés au titre d’essai au grand marché du vêtement de Dongdaemun.





Ainsi, en intégrant des technologies de l’information et des communications dans les industries du textile et de la mode, la Corée du Sud cherche à en faire de nouveaux moteurs de croissance à l’ère de la 4e révolution industrielle. Ne reste plus à attendre l’arrivée de ces nouvelles industries de la mode, où les produits personnalisés seront confectionnés en moins de 24 heures.