Nouvelle baisse de taux sud-coréens

© YONHAP News

Face aux inquiétudes croissantes d’une possible récession dans le pays, la Banque de Corée (BOK) a abaissé la semaine dernière ses taux directeurs à 1,25 %. Il s’agissait de la deuxième réduction des taux cette année après celles de juillet dernier et d’un plus bas record pour la première fois depuis deux ans.





Mais alors que la banque centrale du pays a décidé de réduire ses taux de base en tenant compte des risques de ralentissement à la fois tant dans le pays qu’à l’étranger, certains experts émettent des doutes quant à l’efficacité d’une réduction de taux. Car sur le plan intérieur, les entreprises et les consommateurs ne ressentent pas vraiment les effets des baisses. En fait pour qu’une réduction des taux produise un effet visible, il est nécessaire que l’exécutif accélère sa politique budgétaire expansionniste tout en utilisant efficacement ses ressources financières. En plus, il devrait aussi assouplir la réglementation pour réformer la structure industrielle actuelle.