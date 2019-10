Certains disent que seul compte le « han » pour le gugak, ou la musique traditionnelle coréenne. Ce sentiment propre à la culture coréenne désigne un mélange de chagrin et de regret. En revanche, pour d’autres, c’est le « heung », la gaieté ou l’excitation, qui est l’émotion dominante de la musique du pays du Matin clair. En tout cas, le gugak se divise en plusieurs catégories qui ont leurs propres caractéristiques.





La première mélodie de cette édition d’Aux sources de la musique coréenne est « Hwangjonggung », extrait de « Munmyo jeryeak », la musique accompagnant les rites qui se tiennent à Munmyo, le sanctuaire dédié à Confucius et à ses disciples. Confucius a été nommé « roi Munseon » après sa mort et sa tablette commémorative est conservée au sanctuaire Munmyo, plus précisément dans le hall principal Daeseongjeon à Sungkyunkwan qui se trouve à Séoul. Du fait que la dynastie Joseon était fortement influencée par la philosophie confucéenne, les rites baptisés « Munmyo jehyang » étaient considérés comme des événements importants. Ils avaient lieu deux fois par an, au printemps et à l’automne. « Munmyo jeryeak », la musique jouée lors des cérémonies est constituée de 15 mélodies dont « Hwangjonggung ». Ce qui est intéressant à propos de cette musique est qu’elle est originaire de la dynastie chinoise des Song et qu’elle a été introduite en Corée à l’époque de Goryeo au début du XIIe siècle. Bien qu’elle puise son origine dans la musique chinoise, elle a été renouvelée et mêlée à des éléments coréens au cours des 1 000 dernières années. La pratique consistant à organiser les rites commémoratifs pour Confucius a complètement disparu de Chine lorsque le régime communiste s’est imposé après l’effondrement de la dynastie Qing. C’est la raison pour laquelle les Chinois ont eu recours à la version coréenne quand ils ont récemment tenté de restaurer cette tradition.





La musique de cour de la dynastie Joseon se décline en trois catégories : aak, dangak et hyangak. Si le aak et le dangak ont été importés de Chine à l’époque de Goryeo, le hyangak est une musique séculière qui n’a subi aucune influence extérieure et qui, par conséquent, est considérée comme purement coréenne. Le aak désigne la musique de cérémonie d’origine chinoise qui était exécutée pendant les rites. Il est autrement connu sous le nom de « Munmyo jeryeak ». De son côté, le dangak accompagnait les banquets royaux. Seules deux mélodies de dangak, « Boheoja » et « Nakyangchun », subsistent encore aujourd’hui.





