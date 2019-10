Donald Trump évoque une « reconstruction majeure » de la Corée du Nord

© YONHAP News

Le président américain Donald Trump a récemment fait des déclarations au sujet de la Corée du Nord qui ont fait beaucoup couler d’encre : il a assuré posséder de « très intéressantes informations » sur le Nord, en disant que de « nombreuses choses » étaient en cours. Et il a même évoqué une future « reconstruction majeure » du pays communiste. Il s’agissait là des premières remarques de Trump à propos de Pyongyang depuis l’échec des dernières négociations de travail bilatérales à Stockholm, le 5 octobre. Comment les interpréter ?

« Je pense que Trump réfléchit beaucoup aux questions nord-coréennes. En fait, il est resté silencieux quand la Corée du Nord a procédé à un tir de missile destiné à être lancé depuis un sous-marin, juste avant la reprise des pourparlers de dénucléarisation au début du mois. Ce silence a persisté même après l’échec de ces discussions, ce qui laisse à penser que Trump espère toujours un dialogue avec la Corée du Nord. A travers ses récentes déclarations concernant le régime, il a envoyé un message positif et encourageant. Le choix du mot « reconstruire » indique que Washington pourrait aider Pyongyang à rebâtir son économie et accroître aussi leurs investissements dans le pays.... le jour où les discussions de dénucléarisation aboutiront. Je pense que Trump s’attend toujours au succès de ce dialogue. Même si les pourparlers de Stockholm n’ont pas permis de parvenir à un résultat tangible, le président américain semble penser que son pays peut maintenir le processus de négociations en cours, et peut réussir à trouver finalement un accord », répond Shin Beom-chul, directeur du centre pour la sécurité et la réunification à l’Institut Asan des études politiques, à Séoul. Analyse.