Travailler de bon cœur

Oh Ryung-jin travaille depuis 2017 dans le service des ressources humaines et financières au sein de Médecins Sans Frontières. Ancien étudiant en littérature française, il démarre sa carrière professionnelle il y a quatre ans. Une carrière pas comme les autres puisqu’il commence par intégrer Save the Children, une ONG qui défend les droits de l’enfant à travers le monde.





ⓒ Prise par Lee Seula

Cet humaniste, appelé « idéaliste » par ses proches, met tout son cœur lorsqu’il travaille sur le terrain. Passionné de cuisine internationale, il partage le « jeong » avec ses amis et collègues « sans frontières » à travers des plats soigneusement préparés.





ⓒ Prise par Oh Ryung-jin

Le jeune polyglotte sud-coréen vit aujourd’hui son rêve d’enfant : venir en aide aux plus démunis. Il est plus que jamais déterminé à poursuivre son parcours atypique, toujours en prenant le temps d’écouter ce que son cœur lui dit.