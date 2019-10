Livres et lecture en Corée

ⓒ Getty Images Bank

Avec l'arrivée de l'automne au pays du Matin clair, l'été indien charge de nouvelles couleurs les feuilles des forêts de la péninsule, appelant chacun d'entre nous à la contemplation, à la rêverie et à la réflexion.





ⓒ Getty Images Bank

Quoi de mieux que de tourner les pages donc et de flâner dans ces grandes librairies que l'on trouve dans les quartiers animés des villes sud-coréennes. Bien entendu, quelques grands distributeurs occupent le marché en ligne, mais la demande pour les livres d’occasion, disponibles en ligne ou chez les libraires spécialisés, ne cesse de croître.





ⓒ YONHAP News

De nombreux lecteurs n'achètent pas leurs livres mais les empruntent dans les nombreuses bibliothèques du pays. Des lieux fréquentés par les plus jeunes mais aussi par les anciens qui recherchent tranquillité et température clémente.





ⓒ YONHAP News

Hélas, comme dans beaucoup d'autres sociétés, les sud-Coréens lisent de moins en moins. La faute à une vie quotidienne très occupée mais aussi et surtout à l'arrivée des téléphones portables. On lit moins de livres (4 Coréens sur 10 ne lisent pas de livre) ou de revues, journaux et magazines, mais on passe beaucoup plus de temps sur son smartphone à lire d'une manière plus succincte, plus éphémère et plus rapide.





ⓒ Getty Images Bank

Le secteur de l'édition, de plus en plus segmenté au profit des maisons indépendantes, se porte plutôt mal et rêve d’une réunification avec la Corée du Nord pour espérer une reprise de son marché. D'autant que la plupart des maisons d’édition sont installées à Paju, nouvelle ville de l'édition, à proximité de la zone démilitarisée (DMZ) qui sépare les deux Corées.





ⓒ KBSCe nouveau Regard sur la Corée est une invitation à découvrir un peu plus la Corée du Sud à travers les nombreux ouvrages qui lui sont consacrées et les œuvres littéraires de ce pays, devenu un acteur majeur de la littérature internationale.