Impertinents mais Courageux (3) 됐지?

*Dialogue de la onzième semaine

동재: 리얼킹 애들 왜 피해?

Dong-jae : Pourquoi tu évites les membres de Real King ?

연두: 내가 언제?

Yeon-doo : Moi, quand ça ?

동재: 아까도 걔네들 매점에 있으니까 너 그냥 나왔잖아.

Dong-jae : Tout à l’heure aussi, tu es sortie comme ça parce qu’ils étaient au magasin.

연두: 그땐... 갑자기 화장실이 가고 싶었다니까.

Yeon-doo : À ce moment-là, c’est parce que j’avais soudain eu envie d’aller aux toilettes.

열: 나 강연두랑 할 말 있는데.

Yeol : J’ai quelque chose à dire à Kang Yeon-doo.

연두: 뭔데? 해 봐.

Yeon-doo : C’est quoi ? Dis voir.

열: 둘이서만 했으면 하는데.

Yeol : J’aimerais que cela soit entre nous deux.

연두: 됐지? 이제 해봐.

Yeon-doo : T’es satisfait ? Maintenant, vas-y.





*Expression à retenir

되다: verbe, devenir, marcher, être suffisant

→ 거기까지 걸어서10분이면 돼요

Il faut dix minutes à pied pour aller jusque là-bas.

아/어+ㅆ: la marque du pass rajoutée au radical du verbe

→ 밥이 잘 되었어요 Le riz est bien cuit.

-지? : suffixe utilisé à la forme interrogative

→ 누가 이 일을 했지? Qui a fait ça ?

→ 됐지? T’es satisfait ?





*Vendredi 25 octobre

Résumé de l’histoire

Le club des danseurs, le Real King Club, le club des Vrais Rois dirigé par Kang Yeon-doo, vient d’être fermé par la 교장, la directrice du lycée, qui a reçu des plaintes de parents du Baek Ho Club, du club des Tigres Blancs parce qu’ils gênaient les études de leurs progénitures. Pour 연두, c’est tout à fait injuste que la priorité soit toujours donnée à ceux qui ne font qu’étudier, et, bien sûr, elle se rebelle.





Mais, cela n’avance à rien et elle est malheureuse que les 리얼킹n’existent plus. C’était, pour elle, la seule source de joie dans sa vie scolaire. Heureusement, un projet de la direction va lui permettre de faire revivre le 동아리, le club, mais à quel prix?





La 교장, la directrice du lycée, est très politique et propose donc aux jeunes de participer à une compétition régionale de cheerleading, et s’ils gagnent, elle acceptera de réouvrir le club des 리얼킹. À une condition, que les Vrais Rois et les Tigres Blancs montent le projet ensemble. Pour 강연두, ce chantage est odieux, d’autant qu’elle sait que tout cela est orchestré pour que 권수아 puisse être acceptée dans une grande école. La même 수아 qui a fait fermer son club. Pas facile donc, pour elle, de prendre la bonne décision, surtout qu’elle n’est pas la seule dans ce projet...









À retenir

- Un enfant, un gosse, un gamin 애, 아이

- La marque du pluriel들, les enfants, les gamins 애들

- Pourquoi, pour quelle raison 왜

- Éviter, chercher à échapper à피하다

- Je 내가 la forme contractée de 나-가

- Quand언제

- Tout à l’heure, à l’instant아까

- Aussi, également 도

- Celui-là, celle-là, ceux-là 걔

- Une boutique, un kiosque, un commerce 매점

- Le verbe d’existence y avoir, se trouver 있다

- Le pronom tu 너

- Comme ça그냥

- Le verbe sortir 나오다

- À ce moment-là그때

- Soudain, soudainement, tout à coup 갑자기

- Les toilettes 화장실

- Le verbe aller가다

- Avoir envie de 싶다

- Avec, en compagnie de랑

- Parler, dire 말(을)하다

- La forme contractée de 무어/무엇, 뭐 que, quoi

- Le verbe 해보다 essayer, tenter

- Avoir envie de 싶다

- Deux둘

- Le suffixe qui exprime la condition 면, 으면

- Explication de l’expression de la semaine 됐지? tu es satisfait ?

- Maintenant 이제





Répétition de l’expression de la semaine

Tu es satisfait ? 됐지?