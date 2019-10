Les Premiers ministres sud-coréen et japonais se sont rencontrés

ⓒYONHAP News

Les Premiers ministres sud-coréen, Lee Nak-yon, et japonais, Shinzo Abe, se sont rencontrés le 24 octobre à Tokyo. Au cours de leur entretien, les deux hommes ont discuté des relations tendues entre leurs pays et convenu de la nécessité de ne pas laisser les liens bilatéraux se détériorer. Ils ont également insisté sur l'importance de la coopération entre Séoul et Tokyo, et aussi le rôle de Washington sur des questions comme le dossier nucléaire nord-coréen. Cette rencontre a été organisée en marge de la cérémonie d'intronisation de l'empereur du Japon Naruhito, pour laquelle Lee était convié.





Après leur entretien, qui a duré une vingtaine de minutes, le vice-ministre des Affaires étrangères sud-coréen Cho Se-young en a fait un compte rendu au Centre de presse de Tokyo. Selon lui, le chef du gouvernement sud-coréen a souligné l'importance de dégeler les relations entre la Corée du Sud et le Japon et exhorté son homologue japonais à promouvoir la communication et les échanges à travers divers canaux, y compris le dialogue entre les autorités diplomatiques.





Lee Nak-yon a par ailleurs affirmé que la Corée du Sud avait toujours respecté le traité sur les relations de base sud-coréano-japonaises signé en 1965. Pour sa part, Shinzo Abe a souligné qu’il fallait respecter les promesses faites entre les États, et proposé de poursuivre les communications entre les autorités diplomatiques en vue de résoudre les différends bilatéraux.





Le Premier ministre sud-coréen a profité de cette rencontre pour transmettre à Abe la lettre personnelle du président Moon Jae-in. Le contenu de la lettre n'a pas été dévoilé, mais le chef de l'État sud-coréen aurait affirmé que la Corée du Sud et le Japon étaient des pays voisins et des partenaires importants l'un pour l'autre en vue d'instaurer la paix et la stabilité en Asie du Nord-est. Il aurait ensuite invité le chef du gouvernement japonais à déployer des efforts pour résoudre rapidement les questions en suspens entre les deux nations.





La rencontre entre Lee et Abe représente la première rencontre de haut niveau entre les deux pays depuis la dégradation des relations sud-coréano-nippones, suite à la décision en octobre 2018 de la Cour suprême sud-coréenne ordonnant à des entreprises nippones d'indemniser les travailleurs coréens réquisitionnés de force durant la Seconde guerre mondiale. Suite à ce verdict de la justice sud-coréenne, Tokyo avait demandé des discussions avec Séoul. Mais le gouvernement sud-coréen avait alors refusé. L'administration de Shinzo Abe a en conséquence décidé de prendre des mesures de représailles commerciales, en imposant des restrictions sur les exportations de trois matériaux de haute technologie japonais vers le pays du Matin clair et en excluant son pays voisin de sa « liste blanche » des pays bénéficiant des conditions d'échanges privilégiées. En réponse, Séoul a demandé à Tokyo la tenue d’une concertation bilatérale, ce qui a été rejeté. Le gouvernement sud-coréen a pour sa part décidé de ne plus renouveler l'accord sur le partage des renseignements militaires entre Séoul et Tokyo, appelé GSOMIA.





Le sentiment antijaponais continue de gagner les sud-Coréens, qui organisent des boycotts des produits nippons. C'est dans ce contexte de dégradation des relations bilatérales que les deux Premiers ministres se sont rencontrés. Certes, aucun résultat immédiat n'a été constaté à l'issue de leur entretien. Mais ils semblent avoir fait un pas en avant vers l'apaisement des relations entre les deux pays.