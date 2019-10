Nell est de retour avec son 8e opus officiel

ⓒ SPACEBOHEMIAN

Nell vient de publier son 8e opus officiel intitulé « Colors in Black ». La sortie de cet album composé de neuf morceaux marque le 20e anniversaire de la formation de ce groupe de rock indépendant.





Nell compte quatre membres : le vocaliste et claviériste Kim Jong-wan, le guitariste Lee Jae-kyong, le bassiste Lee Jung-hoon et enfin le batteur Jung Jae-won. Ces quatre musiciens sont des amis d’enfance et ont formé leur groupe en 1999.





C’est grâce à cette amitié, plus forte que leur passion pour la musique, que Nell a su avancer avec ses membres d’origine. Après avoir publié son premier album « Reflection of » en 2001, le quartet a sorti au total huit albums dont le dernier remonte au 10 octobre.