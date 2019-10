Hello Gayoung lance sa tournée nationale

Date : le 2 novembre 2019

Lieu : Interplay Cafe à Busan

Hello Gayoung dont le vrai nom est Baek Ga-young se produira en concert à Busan, première ville portuaire située à l’extrême sud-est de la Corée du Sud. Busan est d’ailleurs la ville natale de cette jeune auteure-compositrice-interprète qui a débuté en 2009 au sein du groupe « Joa Band ».

En 2013, elle a lancé sa carrière solo et sorti au total deux opus officiels, trois EP et plusieurs singles. La chanteuse a publié son premier essai en mars 2017 intitulé « A night that will need explaining » reprenant le titre de son single sorti le 4 juillet 2014.

Afin de retrouver ses fans dans une ambiance intime, elle a lancé une tournée nationale dans des cafés. Après Daejeon, elle se rendra le 2 novembre à Busan puis le 9 novembre à Daegu et le 16 novembre à Jeonju. Fidèles au concept de cette tournée originale, tous ses concerts se dérouleront dans des cafés de différentes villes régionales.