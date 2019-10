Date : du 29 au 30 novembre 2019

Lieu : Grand International Seoul Parnas

Jung Su-ra donnera un dîner-spectacle du 29 au 30 novembre au Grand International Seoul Parnas. Ce concert sera l’occasion de savourer les plus grands hits de l’artiste qui chante depuis 36 ans.

La star symbolisant la musique populaire des années 80 a sorti le 30 novembre 2018 un nouvel album intitulé « édition du 35e anniversaire ». Rappelons qu’elle a remporté la première place à 21 reprises dans l’émission Gayo Top 10, programme musicale diffusé sur KBS entre 1981 et 1998.

Son plus grand hit intitulé « Ah ! Republic of Korea », sorti en 1983 est considéré comme le deuxième hymne national. Après avoir formé « Jung Su-ra Band », elle a publié son 17e album intitulé « Beautiful Day » en 2009 puis son 18e album « Once again in love » en 2012.

Elle enchaîne également diverses collaborations avec des musiciens de style différent, par exemple avec le chanteur de trot Sul Woon-do.