Tu es spécial

Une comédie musicale pour toute la famille sera donnée du 31 octobre 2019 au 18 janvier 2020 au Sion Art Hall à Séoul.





Il s’agit d’une pièce basée sur l’ouvrage éponyme de l’écrivain américain Max Lucado. Depuis sa première représentation en Corée du Sud il y a 15 ans, cette comédie a été jouée dans plusieurs villes dont Séoul, Busan, Gwangju et Ulsan, des lieux où elle a toujours été appréciée.





L’histoire se déroule dans un village où se rassemblent de petits personnages en bois fabriqués par le sculpteur Eli. Le héros qui se prénomme Pun, et qui s’estime sans valeur et inutile, participe au Concours des étoiles dorées et retrouve le courage et l’espoir qui lui faisaient défaut.

Cette œuvre transmet aux enfants le message comme quoi chacun a de la valeur, chacun est spécial, malgré tout ce que peuvent penser les autres.





Date : du 31 octobre 2019 au 18 janvier 2020

Lieu : Sion Art Hall à Séoul

Site : http://www.sionarthall.com/