La 1ère édition du Festival international du film de Gangneung s’ouvrira le 8 novembre et se déroulera pendant une semaine dans cette ville de la province de Gangwon. 73 films venant d’une trentaine de pays seront présentés à cette occasion.





Le thème de cet événement est « Le cinéma et la littérature ». Dans la section « Exposition spéciale des films adaptés d'œuvres littéraires », des longs métrages basés sur des ouvrages littéraires sud-coréens des années 60 et 70 seront présentés. La section « Les femmes écrivent et les films s’en souviennent » sera quant à elle composée de productions cinématographiques traitant de l’art et de la vie d’écrivaines éminentes.





Le film d’ouverture du festival sera « A Little Princess » du réalisateur sud-coréen Heo In-moo. Il parle de la cohabitation inattendue et mystérieuse entre une grand-mère et sa petite fille dont elle ne connaissait même pas l’existence.





Date : du 8 au 15 novembre 2019

Lieu : Centre d’art de Gangneung et d’autres lieux à Gangneung

Site : http://giff.kr/kor/