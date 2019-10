Le Théâtre traditionnel de Donhwamun de Séoul présentera un spectacle intitulé « L’époque du continent - le mangmukgut ».





Le mangmukgut est un genre de gut (rituel chamanique) qui se transmet de génération en génération dans la province de Hamgyeong. Il s’agit d’un rite au cours duquel on prie les esprits des morts qui se reposent au paradis, de sorte qu’ils n’exercent aucune influence sur les vivants et que ces derniers ne retiennent pas non plus les défunts qui sont passés dans l’autre monde.





Ce spectacle a été préparé dans l’optique de consoler les esprits qui ont connu des douleurs causées par la division de la péninsule coréenne et d’invoquer la paix pour toute l’Humanité.





Date : les 16 et 17 novembre 2019

Lieu : théâtre traditionnel de Donhwamun de Séoul

Site : http://sdtt.or.kr/