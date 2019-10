Saveur d’automne (II)

ⓒ KBS

Est-ce que vous êtes en train de passer une belle saison d’automne ?

Comme la semaine dernière, « Saveur du terroir » vous invite à découvrir divers plats préparés avec des ingrédients frais récoltés en cette période de l’année.





Notre première destination cette semaine est Sinjeongmaeul, un village de Hadong dans la province de Gyeongsang du Sud, dans le sud-est du pays.

Ici, ce sont les « neulgeun hobak » qui attirent notre regard. En effet, les potirons vieillis qui étaient, dans le passé, considérés comme des ingrédients représentatifs de la saison froide, sont disponibles depuis le début de l’automne. D’ailleurs, au regard de leurs propriétés anti-inflammatoires, la demande augmente sans cesse. Ainsi a été développé un système de production en masse et de récolte précoce.

M. Kim, un sexagénaire, s’est lancé dans la culture de ces potirons il y a un peu plus de dix ans, afin d’éviter les dégâts provoqués par les sangliers, pour la plupart des cultures pratiquées dans ce village montagneux. En effet, grâce aux feuilles du légume qui ont une forme de roue dentée, il y a moins de risques liés aux animaux sauvages. Aujourd’hui, ce village est devenu le « hobak maeul » qui produit avec deux autres villages voisins 300 tonnes de potirons par an.





Lors de la fête organisée pour commémorer la première récolte de potirons vieillis du village, Mme Jang, cheffe de l’association des femmes, s’est retroussée les manches. Tout d’abord, elle commence par préparer le « neulgeun hobak yeongyangjjim ». Dans le potiron dont l’intérieur a été proprement vidé, elle dépose un poulpe et des ormeaux pêchés dans les eaux maritimes alentours ainsi que divers ingrédients médicinaux. Ensuite, il ne reste plus qu’à le cuire à la vapeur durant environ une heure dans une marmite. Comme vous pouvez imaginer, il s’agit d’un plat très fortifiant qui permet aux agriculteurs de reprendre de l’énergie durant la période des récoltes. Quant à M. Kim, surnommé « chef » de ce village, il ne reste pas non plus les bras croisés. Il a décidé de préparer le « hobaknip daseulgiguk ». Selon lui, il est tellement nutritif qu’il n’y a rien à jeter dans le potiron. Afin de profiter du mariage parfait entre les feuilles de potiron, qui ont une nature froide, et les escargots d’eau douce, riches en taurine et qui sont particulièrement efficaces pour enlever la gueule de bois, il prépare cette soupe limpide. Il nous propose également le « hobak kkakdugi » en assaisonnant le potiron coupé en dés avec du gros sel, du sirop de maïs, de la poudre de piment rouge, du jus de saumure de poisson « aekjeot » et de l’ail écrasé. Il s’agit d’un mets bien croquant et doux.





Déplaçons-nous à Woongok-gun du district de Cheongnyang dans la province de Chungcheong du Sud. Dans ce village qui produit le plus de « gugija » ou le fruit de l’épine-vinette au pays du Matin clair, on est accueilli par un jeune couple marié, tous deux âgés d’une trentaine d’années, qui s’est installé dans cette région agricole depuis l’année dernière. Nés et élevés en milieu urbain, les jeunes apprennent le nouveau métier d’agriculteur en faisant des recherches sur Internet et en posant des questions aux voisins.

Avec les fruits de l’épine-vinette récoltés tout au long de l’été dernier, le couple a décidé d’offrir un déjeuner sympathique aux voisins. Tout d’abord, avec la pulpe du fruit cuite dans du sucre, on prépare la confiture de gugija. On en prépare une tartine qui devient un encas facile à manger notamment dans les champs. Quant aux pépins proprement lavés et séchés, vu leur saveur particulière, on nous conseille de les utiliser comme substituants au sésame. Etant donné sa fonction pour dégager l’odeur particulière de la viande, on ajoute le fruit lorsqu’on fait une étouffée de viande de porc « suyuk ». Afin de profiter de ses éléments nutritifs dont la vitamine C et la bétaïne, on l’ajoute également lors de la préparation du riz cuit à la vapeur.





Mangez bien et restez en bonne santé.