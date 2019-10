Les foyers de 0,5 personne

© Getty Images Bank

Le nombre de foyer d’une seule personne connait une forte augmentation en Corée du Sud. La société vieillissante, le taux élevé de divorces et le nombre croissant de jeunes retardant leur mariage sont les principaux facteurs à l’origine du phénomène.





Mais des foyers encore plus petits ont vu le jour. Ceux qui sont catalogués de foyer de « 0,5 personne » désignent en fait les individus qui ont deux logements dans les deux régions différentes, et laissent l’un vide ou inoccupé pendant plusieurs mois à cause de fréquents voyages d’affaires ou plus simplement à cause du travail ou des voyages. Comme par exemple, les personnes qui vivent seules dans un petit appartement proche de son lieu de travail en semaine et retourne dans leurs familles dans un lieu différent le week-end.





Demeurant statistiquement moins longtemps chez eux que les foyers d’une seule personne, ces nouveaux foyers 0,5 ont tendance à avoir des choses en petite quantité. Pour en tirer profit, les magasins alimentaires et autres détaillants ont ainsi introduit des mini-portions. Par exemple, des blocs de tofu d’un quart de la taille de ses emballages traditionnels ou encore des œufs, des oignons ou des légumes vendus en très petites quantités. Et comme prévu, ces produits se vendent très bien. L’apparition de ce nouveau type de foyers devrait donc probablement un fort impact sur l’économie.