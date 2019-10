Vers un retour à la normale des relations sud-coréano-nippones ?

© YONHAP News

Cela fait maintenant plus de 100 jours que le Japon a imposé des restrictions strictes à ses exportations vers la Corée du Sud. Bien que ces restrictions drastiques n’aient pas porté de coup sérieux à la Corée du Sud, du moins jusqu’à présent, les tensions et les incertitudes persistent encore entre les deux pays voisins. Dans ce contexte, on peut se demander si la dernière rencontre à Tokyo entre le Premier ministre sud-coréen Lee Nak-yon et le Premier ministre japonais Shinzo Abe a permis d’ouvrir une brèche aux deux pays pour atténuer leur différend économique.





C’est peut-être le cas. Du fait que la réunion en elle-même a été très significative. Devant être à l’origine un simple tête-à-tête, la rencontre est devenue une entrevue à la demande de la partie japonaise. Et lors de cet échange prévu durer dix minutes mais qui a duré le double, les deux hommes ont mis en avant l’importance du dialogue et de la coopération bilatéraux. Tokyo pense peut-être que la prolongation du différend avec Séoul ne sert pas ses propres intérêts, d’autant plus que son économie est actuellement en mauvaise posture. Ainsi, si le conflit peut encore durer un certain temps, il ne devrait probablement pas s’intensifier.