Battle of Jangsari ou sauver le soldat Min-ho de SHINee

Le film « La Bataille de Jangsari » a un but évident : celui de sauver le soldat Min-ho du boysband SHINee des terribles griffes crochues des communistes nord-coréens. Mais si Steven Spielberg a pu sauver le soldat Ryan en trois coups de canon et une fusillade au ralenti, cela n'est pas une mince affaire pour le réalisateur de Jangsari. Car Min-ho n'a toujours pas compris l'histoire, et il semblait surtout vouloir jouer avec la belle Megan Fox ; et on ne peut pas humainement lui donner tort.





* Faire aussi bien que Spielberg

Le réalisateur Kwak Kyung-taek est bien connu pour ses films à succès comme « Friends » en 2001 et un peu moins pour son « Champion » et le catastrophique « Typhoon » en 2005. Depuis, Kwak, dans l'oeil du cyclone, rame dans l'incertitude sur son grand « come back ». La mode des « heritage film », films créés pour faire reluire le roman national, et la volonté de la Warner Brothers de s'implanter plus profondément dans le cinéma en Corée du Sud, lui a permis de se déchaîner sur ce mélodrame agrémenté de scènes de batailles. Et c'est là, où Kwak décroche le pompon en reprenant presque plan par plan des scènes de « Sauver le Soldat Ryan ». Ce réalisateur sait y faire, et la première partie du film tient ses promesses pour les fans du Spielberg militariste.





* Pourquoi tant de jeunes ?

Il y a, probablement, deux raisons au choix de ce sujet – la bataille de Jangsari que personne n'a jamais encore vu comme une vraie bataille mais comme une opération de diversion pour aider au débarquement d'Incheon de 1951. La première raison s'appuie sur la jeunesse des personnages impliqués dans l'histoire (des recrues de l'école d'officiers) ; et elle est relative au star-système et à sa propension à parachuter des vedettes de la K-pop dans les castings de film. C'est, à chaque fois, un petit million d'entrées garanties localement et, au moins, autant de garanties dans les pays où la K-pop s'exporte. L'autre raison, plus complexe, est dans l'idée de ne pas trop faire dans le militarisme (idéologie bien servie par les dictatures militaires pendants longtemps au cinéma) en prenant des histoires de jeunes pas encore vétérans de guerre. Cela dit, ce n'est pas non plus innocent de vouloir remobiliser les jeunes troupes de spectateurs – des jeunes hommes toujours obligés de faire un an et demi d'armée – alors que la plupart des vedettes du spectacle et des fils de l'oligarchie se défaussent via l'Amérique ou se font chouchouter par la hiérarchie de la Grande Muette. C'est tout le sens des interminables scènes mélodramatiques - dont Kwak a le lourd secret - pour faire pleurer les petites copines qui ont de plus en plus de mal à attendre le retour de leur étalon de la caserne.





* Et l'Histoire dans tout ça ?

C'est connu : les films « historiques » sont les plus aptes à fictionnaliser. Car à la différence des films qui se disent de simples fictions, ils prétendent dire le réel voire la vérité. Quoiqu'il en soit, et malgré toutes les stratégies vues plus haut, ces histoires d'élèves d'écoles militaires envoyés au front – situation déjà vue, par exemple, dans le film « 71 Under Fire » en 2010 -, rappelle l'état pitoyable et historique de l'armée du président allié des Américains Rhee Syng-man. La constitution d'un état militariste au Nord, dès 1948, et les massacres fratricides de Jeju avaient attirés les forces vives de l'armée nationale longtemps brimée par le colonisateur nippon et laissé, quasiment seuls, au Sud, les pontes de la lourde hiérarchie. Un peu comme lors de la Guerre de Sécession américaine du côté sudiste, les jeunes apprentis officiers se retrouvaient souvent réquisitionnés pour les corvées et les sacrifices. A noter aussi, une image des Nordistes qui redevient floue, après plusieurs films plutôt conciliants, allant jusqu'à ré-humaniser les frères ennemis du Nord, surtout ceux des hautes sphères ; c'est probablement un signe des temps.