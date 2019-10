ⓒ Getty Images Bank

Extrait de l’émission :





C’est ma grand-mère qui m’a mise dans ce « Centre de traitement de la paresse ».





나를 지금의 이 ‘게으름체료센터’에 집어넣은 사람은 할머니였다.









Publié en 2008, « Tuez la paresse ! » de Ku Kyung-mi commence par une narration mentionnant un endroit appelé « Centre de traitement de la paresse ». La narratrice est une jeune femme de 26 ans à la recherche d’un emploi. Sa grand-mère a fait vivre sa famille en gérant un restaurant pendant des décennies. Pour une vieille femme qui avait travaillé dur toute sa vie, une petite-fille à la recherche d’un emploi n’est qu’une personne souffrant d’une grande paresse.









* Interview : Jeon So-yeong, critique littéraire

La narratrice n’a pas choisi d’être paresseuse, mais a été forcée de le devenir. Elle fait de son mieux pour trouver un travail, mais ce n’est pas si facile. Le problème est que, plutôt que de blâmer la structure sociale en charge du chômage, l’ancienne génération accuse les jeunes sans emploi de ne pas faire assez d’efforts et les qualifie simplement de fainéants. Dans cette nouvelle, la paresse est considérée comme une maladie qui doit être traitée dans un centre spécialisé. L’auteure met ainsi l’accent, de manière paradoxale, sur la dure réalité du marché du travail actuel.









Pour parler plus exactement, j’ai été admise dans un camp, pas dans une clinique. Bien que Grand-mère ait insisté sur le fait que la paresse était une maladie, celle-ci était en fait plus proche d’une habitude ou d’un sentiment d’indifférence.

Le chef de cet établissement n’était pas un directeur, mais un proviseur. Les employés, quant à eux, étaient nommés enseignants et non pas infirmiers. Ils nous appelaient élèves. Mais alors, pourquoi cet endroit s’appelle-t-il centre de traitement et non pas école ou camp d’entraînement ? Peut-être que le nom était censé montrer la ferme volonté de l’établissement de soigner les élèves. Ou bien, ils auraient pu choisir ce nom intentionnellement pour des personnes comme ma grand-mère qui croyait que la paresse était une maladie.





정확하게 말하면 입원이 아니라 입소가 맞다.

할머니는 게으름을 병이라고 했지만

사실은 습관이나 무기력에 더 가까우니까.





그래서 이곳의 우두머리는 원장이 아니라 교장이고,

직원들은 간호사가 아니라 선생이다.

선생은 우리를 교육생이라고 부른다.

그런데 왜 이곳의 명칭은

학교나 훈련소가 아니라 치료센터일까.

어쩌면 교육생들을 철저하게 교육시키겠다는

강한 의지의 표명인지도 모르겠다.

또 어쩌면 게으름을 병이라고 생각하는

우리 할머니같은 사람들을 위해

일부러 그렇게 지었는지도 모른다.









Auteur :

Ku Kyung-mi est née en 1972 à Uiryeong dans la province de Gyeongsang du Sud. Elle fait ses débuts en tant qu’écrivaine en remportant en 1999 le concours de jeunes talents littéraires organisé par le quotidien Kyunghyang.