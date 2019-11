Du Kimchi, des lanternes, des livres et des chrysanthèmes : c’est novembre en Corée du Sud !

Le temps est venu de se préparer aux longues nuits d’hiver et de s’occuper de certaines traditions qui ne sont pas près de se perdre. Comme chaque année au mois de novembre, c’est le moment de faire le kimjang. Celui-ci a été inscrit en 2013 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco. Tout le monde s’affaire ici et là pour préparer les réserves de kimchi, le chou pimenté et fermenté, ainsi que les différents condiments qu’ils savoureront tout l’hiver durant ! Rendez-vous est donc pris au Seoul Kimchi Festival du 1er au 3 novembre.





© visitkorea

Et alors que la nuit tombe de plus en plus vite ces jours-ci, pourquoi ne pas aller profiter d’une balade, après une journée de labeur, dans l’un des festivals de lanternes, comme le Festival Bitchorong de Séoul ou le Festival des illuminations d’E-World à Daegu ?





© visitkorea

Nous irons également du côté de Paju pour découvrir le festival du livre le plus important d’Asie, le Paju Booksori, du 2 au 11 novembre. Un événement international où se retrouvent des professionnels de l'édition du monde entier. Pour ceux qui ont une petite faim, nous vous invitons à rester dans la même ville pour profiter du Festival du soja de Jangdan du 22 au 24 novembre.





© visitkorea

Des mangas à tour de bras, des feux d’artifice, une exposition sur la culture « gamer », des excursions fleuries et bien d’autres choses vous attendent ce mois-ci au pays du Matin clair.





© visitkorea