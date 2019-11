« Down the Flower Path », un feuilleton quotidien diffusé en soirée sur KBS 1TV

Kang yeo-won, une femme mariée ordinaire, se lance pour projet de mener une vie paisible et remplie de bonheur !





Kang Yeo-won (interprétée par Choi Yoon-so) habite chez ses beaux-parents. Elle supporte avec courage une vie pénible là-bas, rêvant de quitter cette maison pour partir vivre avec son mari et sa fille. Mais, tout se chamboule lorsque son mari est victime d'un accident de voiture.





Sans mari ni emploi, Yeo-won se retrouve au bord de l’abîme. Elle ne baisse cependant pas les bras et se lance un défi pour vivre une nouvelle vie. Elle rencontre Bong Cheon-dong (interprété par Seol Jeong-hwan), un homme extrêmement optimiste et qui a su surmonter de nombreux obstacles au cours de sa vie qui fut difficile et dure.





Malgré sa situation compliquée et sa belle famille qui ne cesse de lui faire obstacle, pourra-t-elle réaliser son rêve passé et retrouver l'amour ?





Voici l'histoire d’une famille compliquée et d'une relation amoureuse réconfortante.









Kang Yeo-won (interprétée par Choi Yoon-so)

Bong Cheon-dong (interprété par Seol Jeong-hwan)

Kim Ji-hoon (interprété par Shim Ji-ho)

Hwang Soo-ji (interprétée par Jeong Yoo-min)









La belle fille a quitté la maison !

Première diffusion le lundi 18 octobre 2019 à 20h 30 / Diffusion du lundi au vendredi à 20h 30 (120 épisodes)