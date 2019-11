Nom réel : Jin Seong-cheol

Date de naissance : le 6 août 1966

Début : 1997

Jin Seong, de son vrai nom Jin Seong-cheol, est un chanteur de trot. Il est né en 1966 à Buan dans la province de Jeolla du Sud.

Il a fait ses débuts en 1997 avec la chanson « Your Lamp » avant de sortir plusieurs autres tubes. En 2008, il a présenté une chanson intitulée « At Andong Station ». Et si à l’époque, celle-ci n’a pas beaucoup attiré l’attention du public, elle a rencontré un succès foudroyant quatre ans plus tard. De 2013 à 2015, il a reçu plusieurs récompenses pour ses chansons de trot.

En 2016, il a été atteint d’un lymphome et a commencé sa lutte contre cette maladie. L’année suivante, il s’est mis à faire des apparitions dans plusieurs émissions télévisées. Il a sorti un nouveau tube « Don’t go » qui s’est fait connaître via Internet.





Your Lamp (album,1997)

I Am A Fool (album, 2002)

At Andong Station (album, 2008)

Your Love (album, 2012)

Hometown (album, 2015)

Don’t Go (album, 2017)