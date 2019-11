Nom réel : Jo Eun-sim

Date de naissance : le 26 décembre 1986

Début : 2012

Song Ga-in, de son vrai nom Jo Eun-sim, est une chanteuse de trot. A l’âge de 14 ans, elle a commencé à apprendre le pansori, un art traditionnel coréen du récit chanté. Elle avait pour spécialité la musique traditionnelle coréenne lors de ses études à l’université Chung-ang à Séoul. Elle a eu comme professeur la grande chanteuse de gugak Park Geum-hui, qui appartient au patrimoine culturel immatériel n°29-4. Elle a mené beaucoup d’activités en tant que chanteuse de pansori et remporté des prix dans plusieurs concours de gugak.

En 2010, la jeune femme s’est tournée vers la musique populaire et a commencé à se préparer à devenir chanteuse de trot. Deux ans plus tard, elle a sorti son premier album sous son vrai nom, puis son 2e opus en 2016. C’est en 2017 qu’elle a lancé son premier disque sous le nom de Song Ga-in.

Pendant plusieurs années, sa carrière en tant que chanteuse n’a pas vraiment décollé. En 2019, elle a participé à un télé-crochet baptisé « Miss Trot » diffusé sur la chaîne TV Chosun et cette expérience a marqué un tournant dans sa vie. Dans ce programme, elle a impressionné le public par ses capacités vocales. En en sortant vainqueur, elle a connu une véritable période de prospérité.





Mountain Wind, River Breeze (album, octobre 2012) - sous le nom de Jo Eun-sim

Woman Of The Port (album, mai 2016) - sous le nom de Jo Eun-sim

Up To There (album, avril 2017)

JJigeo (single, mai 2019)