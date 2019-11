Les vidéos de reprises contribuent à la popularité des chansons

ⓒ Getty Images Bank

De nos jours, tout le monde peut publier une vidéo sur YouTube et devenir une star. L’un des contenus les plus fréquemment partagés sur cette plateforme géante est la reprise de chanson.





La popularité de ces vidéos est telle que ces reprises peuvent aller jusqu’à influencer le classement des chansons les plus écoutées. La plupart d’entre elles concernent les ballades qui mettent en avant la force et la technique vocales.





La chanteuse Park Hye-won, alias HYNN, a bénéficié de cet engouement. « The Lonely Bloom Stands Alone », son dernier single sorti il y a sept mois, se trouve en tête du classement des chansons populaires grâce à ses nombreuses réinterprétations.





« We », titre principal du nouvel EP de Baek Ji-young a également été repris par plusieurs chanteurs ou chanteuses célèbres comme Gummy, Soo-you et Kim Bum-soo et Kim Jae-hwan. Via une sorte de bouche-à-oreille numérique, la reprise de chanson est de plus en plus considérée comme un nouveau mode de promotion dans l’industrie de la musique.