« Twilight State », 10e opus officiel de YB (2)

Le groupe de rock YB a publié au total 10 albums officiels entre 1994 et 2019 tout en multipliant divers projets de collaboration. Il a notamment participé aux tribute-albums rendant hommage aux grands noms du rock comme Shin Jung-hyeon et Wild Chrysanthemum.

YB est surtout un groupe qui aime son public. Il s’est produit dans 32 villes sud-coréennes. Entre mars et avril 2005, il a donné des concerts dans sept villes européennes dont Londres, Berlin et Milan. Et en 2015, l’année où le groupe a célébré ses 20 ans, Yoon Do-hyun Band a de nouveau lancé une tournée nationale.

Cette année, YB s’est vu attribuer le prix de meilleur groupe de rock lors de la 3e édition de Soribada Best K-Music Awards.

Son 10e opus officiel « Twilight State » sorti le 10 octobre dernier, prouve une fois de plus qu’il est l’un des meilleurs rock band sud-coréens.