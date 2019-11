Byun Jin-sub à la rencontre du public de Gwangju

Date : le 16 novembre 2019

Lieu : Université Chosun à Gwangju

Byun Jin-sub est en tournée nationale à l’occasion de son 30e anniversaire de carrière. Agé de 53 ans, le vocaliste s’est fait connaître en remportant le prix d’argent de la première édition du concours de musique organisée en 1987 par MBC.

L’année suivante, il a sorti son premier album « Will be alone ». Son morceau phare éponyme a dominé le hit-parade des chansons de l’époque.

Avec cet album, il a raflé non seulement le « Prix de Nouveau chanteur » mais également le « Grand Prix de l’année ». Cette double victoire est du jamais vue dans l’histoire de la k-pop. Trente ans après, il garde toujours une passion intacte pour la musique et son envie de la partager avec le public.