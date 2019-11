Erwan Richard à Séoul

L’altiste français Erwan Richard donnera un récital le 14 novembre 2019 au Centre d’arts de Séoul.





L’artiste séduit les spectateurs par son interprétation intellectuelle et délicate des morceaux, mais également son timbre à la fois tendre et spectaculaire.





Des « Duos pour violon et alto K. 423 » de Mozart au « Trio pour saenghwang (instrument à vent à anche libre de musique traditionnelle coréenne), alto et violoncelle » de Bae Dong-jin, le répertoire du concert englobe à la fois du gugak et de la musique occidentale.





Aux côtés de l’altiste se produiront plusieurs musiciens : le pianiste Pi Ho-yeong, la violoncelliste Park No-eul, le guitariste Denis Sungho, la joueuse de saenghwang Kim Hyo-yeong, la joueuse de gayageum (instrument de musique traditionnel de Corée à 12 cordes) Lee Hwa-yeong, le pianiste Hirota Shunji et le compositeur Bae Dong-jin.





Date : le 14 novembre 2019

Lieu : Centre d’arts de Séoul

Site : www.sac.or.kr/