Concert en solo de Moon 2019

La chanteuse de jazz Moon donnera un concert le 22 novembre au JCC Art Center à Séoul. Il s’agit de sa première représentation en solo après plus de dix ans de carrière au sein d’un groupe de pop-jazz.





Moon est la première artiste sud-coréenne à sortir des albums sous le prestigieux label de jazz « Verve ». En 2018, elle a présenté son premier opus en solo « Kiss Me ». Ce dernier est également sorti au Japon et à Hong Kong. Cette année, elle a sorti son 2e album « Tenderly ».





Lors de ce concert, l’artiste présentera, toujours avec son interprétation délicate, divers genres de chansons, tels que des tubes célèbres comme « Kiss Me », « What Can I Do » et « Loving You », ainsi que des morceaux de jazz comme « Tenderly » et « In A Sentimental Mood ».





Date : le 22 novembre 2019

Lieu : JCC Art Center à Séoul

Site : http://www.jeijcc.org/