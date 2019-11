Le gouvernement annonce des mesures pour affronter le changement démographique

ⓒYONHAP News

L’exécutif sud-coréen a dévoilé des mesures capables de répondre à la grave problématique du changement démographique dans le pays. Le groupe de travail interministériel en charge de la politique démographique s'est réuni le 6 octobre, sous la présidence du vice-Premier ministre et ministre des Finances Hong Nam-ki, et a annoncé une série de mesures pour affronter les défis liés à la diminution absolue de la population sud-coréenne.





Face à l'évolution de la structure démographique, le gouvernement a identifié quatre stratégies. Il s'agit d'augmenter la population en âge de produire, d'amortir le choc lié à la baisse de la population, de faire face à la hausse du nombre des personnes âgées, et de contrôler l'accroissement des dépenses de protection sociale. Il se penche actuellement sur l’élaboration de 20 actions à mener en ce sens.





Ces mesures portent en premier lieu sur l'amortissement du choc provoqué par ce problème national. Le gouvernement révisera son plan d'approvisionnement des enseignants à moyen et long terme et, pour ce faire, il lancera des discussions interministérielles sur les normes concernant leur recrutement, et ce dès l’année prochaine. Dans son dernier plan sur la période 2019-2030, publié en avril 2018, le gouvernement prévoyait de réduire le nombre d’enseignants du primaire nouvellement recrutés d’environ 14 à 24 % par rapport à 2018, et le nombre des nouveaux enseignants dans le secondaire de 33 à 42 %. Mais, désormais, l'exécutif envisage de réduire le nombre de nouvelles recrues de manière plus radicale pour répondre au recul rapide du nombre d'enfants en âge d’être scolarisés.





Quant à la diminution du nombre de jeunes hommes soumis au service militaire, l’exécutif prévoit de réduire le personnel permanent de l’armée à 500 000 d’ici 2022. Pour compenser cet ajustement des effectifs, l'armée s’équipera de davantage de matériels de technologies de pointe, tels que des drones et des satellites de reconnaissance. La proportion des femmes militaires passera de 6,2 % à 8,8 % d’ici trois ans. Le gouvernement examine également la possibilité de rendre le service militaire obligatoire aux naturalisés dès l'année prochaine.





Enfin, afin de résoudre la désertification des régions rurales, les services de soins ambulants seront élargis. Pour juguler un éventuel affaiblissement des finances des collectivités locales, dû à la baisse et au vieillissement de la population, des conventions seront mises en place pour permettre l'utilisation commune des bibliothèques, des salles de sport ou des locaux de commerce entre collectivités.





En septembre dernier, l’administration Moon Jae-in avait déjà annoncé des mesures visant à augmenter la population en âge de produire. Dans le courant de ce mois-ci, des mesures pour faire face à la hausse de la population du 3e âge et contrôler les dépenses sociales seront présentées par l'exécutif.