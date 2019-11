Les principales religions en Corée du Sud

ⓒ YONHAP News

Cette semaine, notre regard se tourne vers le ciel, non pas pour vous parler de météo mais plutôt de spirituel. En effet, nous allons vous présenter les principales religions, croyances ancestrales ou encore doctrines qui influencent la société sud-coréenne. En observant le panorama de Séoul la nuit, on peut apercevoir des centaines de petites croix rouges ou blanches en néon, qui correspondent à autant d’églises catholiques et protestantes. C’est aussi le cas dans la plupart des agglomérations du pays et certains édifices religieux atteignent d’ailleurs des proportions colossales.





ⓒ Getty Images Bank

Que ceux qui viennent pour profiter de l’architecture et de l’atmosphère zen des temples bouddhiques se rassurent néanmoins, ils sont bien sûr aussi très présents, en particulier dans les montagnes. Et certains sont de véritables petits bijoux qui valent à eux seuls la promenade.





Néanmoins, de plus en plus de sud-Coréens se détournent de la religion faute de temps. C’est en particulier le cas des jeunes générations qui se trouvent pris en étau entre des études extrêmement exigeantes et une vie professionnelle éreintantes. Selon l’Institut national des statistiques (Kostat), le nombre de « non croyants » a bondi de 47 % à 56 % entre 2005 et 2015.





ⓒ Getty Images Bank

Dans ce pays de 51,7 millions d’habitants, la religion dominante est le christianisme pour 63% des croyants, dont 45% de protestants et 18% de catholiques. Vient ensuite le bouddhisme (35%), et si une infime partie de la population se déclare confucianiste, les valeurs confucéennes demeurent très présentes dans la structure sociale. Ici, la liberté de religion est inscrite dans la Constitution, qui prévoit la séparation de la religion et de l'Etat et interdit la discrimination en fonction des convictions religieuses. Malgré cela, les organisations religieuses jouent un rôle majeur et exercent encore aujourd’hui une forte influence.





ⓒ YONHAP News