Quelles stars de la k-pop représentent le mieux la saison littéraire ?

Avec le temps qui se rafraîchit et le soleil qui se fait de plus en plus timide, l’automne est la saison de la lecture. Mais parmi les vedettes de k-pop, qui représente le mieux cette saison favorable à la lecture ?





Idol Chart, le site de classements spécialisés dans les stars de k-pop a récemment mené une enquête intéressante sur ce sujet. Afin de trouver le meilleur profil pour la lecture, un sondage a été effectué du 14 au 20 octobre auprès de 15 946 internautes.





Selon cette enquête, c’est Min-hyun du boys band NU’EST qui arrive en tête de ce classement, raflant 62 % des votes. La deuxième place est attribuée à RM de BTS qui a obtenu 36 % des voix.





Et en 3e position, on retrouve IU derrière les membres des groupes masculins. La jeune auteure-compositrice-interprète est d’ailleurs connue pour sa passion pour les livres.