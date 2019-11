Park Hang-Seo continue l’aventure avec l’équipe vietnamienne de football

ⓒ YONHAP News

Le sud-Coréen Park Hang-Seo a renouvelé son contrat d'entraîneur de l’équipe national de football du Vietnam jeudi dernier. Il va continuer à superviser la sélection nationale ainsi que celle des moins de 23 ans.





Sa rémunération reste inconnue, mais il va toucher une somme record dans l'histoire du pays d'Asie du Sud-est. Le chiffre est estimé à 600 000 dollars. Le nouveau contrat porte sur une durée de deux ans et pourra être prolongé d'un an de plus.





Depuis que Park a pris les rênes de l’équipe, en 2017, le football vietnamien a le vent en poupe. L'année dernière, le Vietnam a occupé la deuxième place au Championnat d'Asie de football des moins de 23 ans avant de décrocher le trophée de l’AFF Suzuki Cup.