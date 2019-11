Un jeune vietnamien renvoyé temporairement de son collège pour avoir diffamé BTS

ⓒ Getty Images Bank

Au Vietnam, un collégien a récemment été exclu temporairement de son établissement scolaire pour avoir créé une page Facebook anti-BTS, le boys band sud-coréen de k-pop.





D’après le quotidien Tuoi Tre, cet élève de quatrième a publié plusieurs écrits et des photos insultant le club des fans du groupe, les « Army », sur une page baptisée « Anti BTS in VietNam ». Les fans de ces idoles ont protesté contre le garçon et le collège lui a fait lire une lettre d’excuse devant tous ses camarades avec un renvoi de quatre jours. Il prévoit aussi de baisser ses notes d’éthique ce semestre.





Selon le sous-directeur, cette décision a davantage pour objectif d’éduquer et protéger l’adolescent que de préserver la réputation du groupe de k-pop.