Les ados chinois ne pourront plus accéder aux jeux en ligne pendant la nuit

Les adolescents chinois ne pourront plus jouer au jeux-vidéos de 22h à 8h du matin. Un dispositif qui fait partie de l’initiative contre l’addiction des mineurs aux jeux en ligne dévoilée la semaine dernière par l’Agence nationale de la presse et de la publication.





A en croire l’agence de presse Chine Nouvelle, l’accès aux jeux est autorisé 90 minutes par jour pendant la semaine et trois heures les week-ends et les jours fériés. L’achat des objets dans les jeux sera également encadré. Les jeunes entre 8 et 15 ans pourront dépenser jusqu’à 200 yuans ou 26 euros par mois, et ceux âgés de 16 à 18 ans 400 yuans, l’équivalent de 52 euros.





Enfin, tous les utilisateurs devront insérer leur numéro d’identification pour accéder aux jeux. Ces mesures sont contestées par certains, s’inquiétant des éventuelles conséquences qu’elles auront sur l’industrie concernée.